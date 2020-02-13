《美味滿閣》將於2月19日播出大結局，並在日前釋出大結局版預告。劇中JR紀言愷與林昀希這對CP，從甜蜜夫妻到小三介入導致夫妻離婚，離婚分手後又有護花使者言明澔的出現，感情一波三折。

劇中言明澔默默守在林昀希身旁的暖男「翔哥」角色，也獲觀眾好評，網友更直言要支持「翔哥派」，直言JR紀言愷是個渣男，早離早好。但言明澔卻表示，曾有製作人說他不適合暖男形象，所以這次能接到翔哥的角色時自己也很訝異。林昀希一聽，他立刻表示私下也是暖男，譬如她有次寒流拍戲忘了帶外套，言明澔自己也冷到不行，仍帥氣直接把外套蓋在她身上保暖，讓她印象深刻。

最新劇情中，言明澔在夜晚的河濱岸邊放煙火對林昀希吐露心意。但拍這場浪漫煙火戲不像畫面中浪漫唯美，現場煙火柱是要圍繞在兩位演員身邊，但煙火的火花不小、且河濱岸邊的風大、煙火又會很快噴完，所以兩位演員還要在火花以及煙霧瀰漫中對戲，都坦言這場戲是個不小的挑戰。言明澔要一根一根的點燃煙火後，再跑回來跟林昀希真情對話，笑說他們心裡明明很驚恐，卻還要假裝鎮定深情又感動的樣子。

(中時 )