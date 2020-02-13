日本今（13）日傳出一名80多歲女性是感染新冠肺炎（武漢肺炎）死亡首例，有日媒報導，晚間傳出死者是稍早也確診感染的男性計程車司機的岳母。

日本讀賣新聞報導，厚生勞動省今（13）日宣布日本境內因感染新冠肺炎（武漢肺炎）的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡首例，死者是住在神奈川縣的80多歲女性。

相關人士表示，稍早確認感染新冠肺炎（武漢肺炎）、住在東京都內的70多歲男性計程車司機，與死者有親戚關係。

全日本新聞網（ANN）報導，相關人士表示，死者是這名計程車司機的岳母，現在還不清楚兩人有沒有接觸史。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府厚生勞動省（13）日表示，家住神奈川縣的80多歲女性因感染新冠肺炎（武漢肺炎）死亡，這是日本首起新冠肺炎（武漢肺炎）死亡案例，這名女性生前並沒有出國紀錄。全球除了中國大陸外，香港、菲律賓各有一例死亡；日本是最新的一例。

(中時電子報)