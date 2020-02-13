高雄消防隊執勤遭拖板車撞 隊員1死4輕重傷 23:262020/02/13 中時 柯宗緯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高市鳳祥分隊水箱車今晚執勤遇上車禍，釀成1死4人輕重傷意外。（翻攝畫面／柯宗緯高雄傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高市消防局鳳祥分隊今晚10時執勤途中不慎與拖板車發生激烈碰撞，釀成水箱車嚴重翻覆，車內5名消防弟兄受傷，其中馮姓小隊長送院前不治，其餘1人重傷沒意識，3人受傷正送醫院急救中。 事發當時鳳祥分隊水箱車獲報出勤鳳山區頂圃街火警，途中行經鳳山區鳳頂路和過埤路口與拖車發生擦撞，造成水箱車翻覆，車內5人分別送往高雄國軍總醫院、小港醫院等急救，其中1人到院前無生命跡象，1人無意識、2人重傷、1人輕傷。 (中時 ) #高雄市 #消防局 #水箱車 #拖板車 #重傷 #受傷 #鳳山區 #高雄 也許您會感興趣 推薦閱讀 他看反罷韓4理由矇了！勸韓粉別自曝其短 09:262020/02/11 政治 北市內湖油管外洩 消防局派遣人車警戒中 21:572020/02/11 社會 滿天星應雪中送炭 04:102020/02/12 論壇廣場 高雄市漁業界 防疫全面晉級 04:102020/02/12 產業特刊 黃捷轟市府當機 勞工局發聲明狠打臉 10:492020/02/12 政治 國3苑裡段槽車翻覆 雙氧水外洩 15:382020/02/12 社會 高市府顧問捐贈酒精 盼與校園共同抗疫 17:102020/02/12 生活 抗新冠肺炎疫情 台塑仁武廠將捐45噸漂白水給高雄市政府利用 17:552020/02/12 生活 新北消防局主管人事異動 蕭力愷調升民力運用科長 17:112020/02/13 社會 土城塑膠工廠起火 延燒3房搶救中 23:122020/02/13 社會 社會熱門新聞 高雄消防隊執勤遭拖板車撞 隊員1死4輕重傷 - 社會 三重口罩工廠半夜私賣遭查 鄰居助叫屈 - 社會 自陸返台沒車搭男子非台商 心情不好拒絕家人接送 - 社會 屏大師生不倫戀差34歲惹議 校方將開教評會處分 - 社會 強吻摸透透！老闆喊「想要第二春」 女秘書打臉：都可以當我爸了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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