高市消防局鳳祥分隊今晚10時執勤途中不慎與拖板車發生激烈碰撞，釀成水箱車嚴重翻覆，車內5名消防弟兄受傷，其中馮姓小隊長送院前不治，其餘1人重傷沒意識，3人受傷正送醫院急救中。

事發當時鳳祥分隊水箱車獲報出勤鳳山區頂圃街火警，途中行經鳳山區鳳頂路和過埤路口與拖車發生擦撞，造成水箱車翻覆，車內5人分別送往高雄國軍總醫院、小港醫院等急救，其中1人到院前無生命跡象，1人無意識、2人重傷、1人輕傷。

(中時 )