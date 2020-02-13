上海自由貿易試驗區臨港新片區13日針對2020年首批重點產業項目以電話協商細節、網上連線確認協議、在滬代表逐一到場簽署的方式，與臨港新片區管委會簽署各項合作條款；項目涵蓋集成電路、人工智慧、智慧製造、新一代通訊技術、新材料、新能源和高端智能裝備等，總投資超過200億元人民幣。

據了解，包括電動車電池管理系統、以5G為代表的第三代半導體材料、晶片、設計以及智能高端裝備等領域的12個合作項目，去年底就確定基本合作意向；現在則按照原定計劃，在春節後簽約；未來將在上半年完成供地、年內全面建設。

值得注意的是，受到新冠肺炎疫情衝擊，在外地或國外的企業代表無法前來簽約，因此，在簽約之前，管委會和臨港地區各主要開發單位特別以電話、微信等方式，與企業進行溝通，決定採取網上簽約和在滬代表簽約的形式，確定雙方的合作方案。這個創新的方式，確保項目不受疫情影響，按節點推進前期工作，這無疑給企業投資吃下「定心丸」。

上海市政府副秘書長、臨港新片區管委會黨組書記朱芝松表示，臨港新片區管委會一方面做好各項疫情防控工作，另一方面，以務實舉措積極支持和組織企業復工復產，推進招商引資和項目建設，確保2020年新片區各項開發建設任務和經濟指標按計畫完成。

朱芝松強調，2020年是臨港新片區成立後的第一個完整施工年，新片區管委會將進一步加快落實總體方案，全力構建前沿產業體系，優化產業佈局，促進關鍵產業和高新技術集聚，並聚焦關鍵產業的核心環節，招引互補性強、解決痛點且帶動力強的企業。

目前，雖疫情風險仍在，但臨港新片區不少企業已復工。截至本月12日晚間，臨港新片區累計復工企業達620家，復工人數為3萬3015人。

(旺報 )