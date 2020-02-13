新冠肺炎肆虐之際，大陸卻傳出21歲選秀節目《以團之名》男星黃智博趁機發災難財，以賣口罩名義詐騙28多萬人民幣，其所屬經紀公司樂華娛樂也緊急發出聲明，宣布與黃智博解除合約，星路全毀。

黃智博今(13日)驚傳因口罩詐騙被捕，其實先前上海市公安局就曾在微博披露這起案件，「近日，浦東警方成功偵破一起以『賣口罩』為由進行詐騙的案件，遠在廣東的嫌疑人黃某某躲在被窩裡行騙28萬餘元(人民幣)，民警秉持著雖遠必『抓』的信念，硬是將其抓拿到案。」

而黃智博被捕影片也曝光，只見警方上門捉人時，黃智博還躲在棉被裡，被警方硬生生地抓出來；而被問起為何會想到賣口罩騙人？他的回答更是荒唐，「就腦子一亂，然後就…。」

黃智博口罩詐騙案曝光後，所屬經紀公司樂華娛樂也立刻發出緊急聲明，強調根據合約規定，已與黃智博解除訓練生合約，對此事對社會造成惡劣影響，深感歉意。

(中時電子報)