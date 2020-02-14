很難想像目前個案竟然還有公開前，在沒有大量廣告宣傳下，僅靠口語相傳就能在不景氣、總統大選、寒流以及疫情種種不利因素籠罩，卻能一支獨秀交出亮麗的成績單。豐邑建設位於旗下喜來登飯店旁的豐采520創下許多輝煌銷售紀錄。在未公開的情況下，已熱銷350戶。探究豐采520熱銷原因不外如下：

購屋買房除了地段還是地段！豐采520左右正是就在高速公路竹北交流道以及高鐵站，對廣大竹科人士南來北往交通十分便利。基地四千多坪，位居新竹最重要的林園大道光明六路不到500公尺，正如同台北的仁愛路、敦化南路一樣，加上新竹唯一五星級大飯店：喜來登的加持。附近遠百新世紀廣場即將落成，勢必帶動區域內另一波漲幅。更何況新竹平均所得不比台北市低，台北市五星飯店旁、緊鄰百米林園大道的房子動輒上百萬，擁有同樣條件的豐采520，房價幾乎才十分之一。難怪尚未公開即吸引大量買方進場。

▲豐采520更創下了新竹第一座結合百貨、辦公、娛樂、住宅的複合式建築。/圖業者提供

豐采520更創下了新竹第一座結合百貨、辦公、娛樂、住宅的複合式建築，七樓以下採商場百貨規劃，未來只要一趟電梯，購物、聚餐、娛樂只要一趟電梯，都能滿足住戶的所有需求。未來將由喜來登物業團隊負責管理服務，加上隔壁就是喜來登大飯店，將為住戶帶來極大的生活便利。

為了區隔住家、辦公與商場的動線，增加整體居住品質與度假休閒的機能，豐采520七樓整層規劃住戶專屬『天空之城度假休閒俱樂部』，針對不同年齡的需求設計適合各種年齡的運動休閒設施如：游泳池、SPA池、健身房、兒童遊樂室、閱覽、棋藝中心、宴會廳、休閒Bar等項目一應俱全，更特別的是還有戶外慢跑區、槌球區等，讓住戶可以在休閒運動之餘也能欣賞開闊美景！為了提升社區整體居住品質，讓住戶享有五星級的管理服務，特別提撥『三年免管理費』的優渥條件。等於讓住戶免費享受三年的五星級休閒度假設施及管理服務。

▲新竹喜來登飯店對面的豐采520接待會館。/圖業者提供

豐采520除了延續豐邑建設屢獲建築金獎的高品質之外，本案採SC+SRC鋼骨制震結構，樓高32層，視野極為廣闊。地基採逆打式工法，抗震標準也是一般建築的1.25倍。基地四面臨路十分完整，可說是竹北最後一塊寶地。新推出的樂活區有２－３房，有意購屋的讀者不妨到新竹喜來登飯店對面的豐采520接待會館預約參觀。接待中心地址：竹北交流道下，光明六路、自強南路口（喜來登飯店正對面） 洽詢專線：03-520-8520。

(中時電子報)