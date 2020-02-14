印度對女性性騷擾與性侵事件層出不窮，雖然民間已多次呼籲官方重視，但成效有限。印度6日又爆發一起公共性騷擾案，將近30多位酒醉男子翻牆闖進新德里南部的加爾基女子大學（Gargi College）性騷女學生，然而校警對此荒唐景象竟袖手旁觀，影片上傳至網路引起公憤後，警方才展開調查並逮捕數十人。

據《新德里電視台》與《今日印度》等印媒報導，加爾基女子大學6日校園活動中，一群行為放蕩的酒醉男子闖入校園內追著女學生跑，目擊者表示這群癡漢們甚至將她們鎖在浴室內對其「上下其手」、對她們「打手槍」。但令人髮指的是，學生與老師指出，校警與保全根本在事發當時袖手旁觀，沒阻止這群變態醉漢。

一名不願具名的女學生回憶起事發當時表示，這群酒醉怪咖是搭乘一輛卡車進入校園，大約在下午4點半時進入校園，開始追著女學生們性騷擾長達數小時，一直到晚上9點才離開。

另一名女學生表示，「我看到一名一年級女學生衣衫不整地躺在地上，已失去意識」。她表示這群怪咖人數太多，女同學們無法脫身而出，「我遭他們上下其手了3次、將近40分鐘，甚至有人在大庭廣眾之下對著我自慰」。

事後有將近百名女學生向校方抗議，在首都新德里內的名校，校園安全竟然如此鬆懈，印度國會內的「國家婦女委員會」也派專門小組調查此案，直到8日警方才派出超過11支小組調查，但到12日僅逮捕了10名嫌犯。

(中時電子報)