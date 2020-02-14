俗話說，不怕一萬，就怕萬一。儘管目前新冠肺炎擴染在中國大陸讓人恐慌，但是仍擋不住麻將牌友「手癢」，忍不住就是要「冒險」摸個幾圈。於是當地防疫人員想出了一個奇招，讓手癢牌友沒輒，乖乖回房去。

據大陸媒體報導，眼下正值疫情防控關鍵時期，但仍有不少牌友宅不住想搓兩把麻將，為此揚州市江都區吳橋鎮想出一個奇招：將當地麻將牌中的「一萬」這張牌，都沒收「保管」，讓他們牌桌打不成了，防範傳播病菌的風險。

據指出，揚州市吳橋派出所警員在轄區內一處居民開的「棋牌室」（麻將屋）中，發現了一桌正在打麻將的牌友。 警員在現場看到房間沒有通風系統，而且四名牌友中只有一人戴口罩，太危險了。

據瞭解，搓麻將是當地村民很常玩的娛樂活動，疫情當前，仍有部分村民心存僥倖，以為偶爾玩玩沒啥風險。因為來的都是鄉里鄉親的，一些棋牌室老闆也不好拒絕，導致小麻將屢禁不絕，增加了疫情傳播風險。

為此，吳橋鎮當地官員想出一個「奇招」，將這類麻將社，每張麻將桌沒收了8張牌，收的都是「一萬」的牌，也就是取其「不怕一萬就怕萬一」的意思，防止大家集聚交叉感染，而巷弄鄰居這下沒牌打了，都乖乖回家去了。

(中時電子報)