新冠肺炎疫情在大陸蔓延後，口罩在台灣成為熱門商品，發起「我罩你、你先領」的綠委被發現在捷運戴口罩而且還把鼻子露出來。網友諷刺，這叫做「滾動式標準」、「 滾動式鬥爭」！

新冠肺炎疫情擴散，台灣人心惶惶，口罩也成為大熱門商品，許多民眾根本買不到，叫苦連天。

日前民進黨立委於2月6日在台北車站發起「我罩你、你先領」活動，點名韓國瑜、馬英九與柯文哲把口罩拿下。有綠委卻遭爆料，她與先生搭捷運爽戴口罩，離譜的是先生的戴法還大錯特錯，把鼻子露出來。

對此，綠委12日在臉書解釋，她在1/29戴著口罩照片，而呼籲「我ok你先領」記者會是2/6，先後順序這個邏輯很難懂嗎？

不過網友卻不領情地指出，這基本上就一個很簡單的事情：

黨說要戴口罩：第一時間跳出來砲轟所有沒戴口罩的政敵，這個階段的口號就是「你不戴，我Ｘ你。」

黨說不要戴口罩：第一時間跳出來砲轟所有戴著口罩的政敵，這個階段則滾動變成「你戴上，我Ｘ你。」

網友大酸，這就是「滾動式標準」、「 滾動式鬥爭」！

(中時電子報)