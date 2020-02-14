針對罷韓第二階段連署已超過門檻，國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，高雄市長韓國瑜的市政成績，有目共睹，其他就交給高雄市民決定。

謝龍介接受港媒《中評社》訪問時表示，現在疫情當前，大家都在警戒中，台灣社會向來以和為貴，選舉贏的人也贏了，輸的人也輸了，一切回歸平淡。

如今罷韓已過門檻 謝龍介指出，韓國瑜的高雄市政成績，有目共睹，他回歸平凡的生活，市政要好好的做，其他就交給高雄市民做決定。

(中時電子報)