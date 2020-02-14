二階罷韓已過門檻 謝龍介這樣說 00:122020/02/14 中時電子報 黃麗蓉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨台南市議員謝龍介。(中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對罷韓第二階段連署已超過門檻，國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，高雄市長韓國瑜的市政成績，有目共睹，其他就交給高雄市民決定。 謝龍介接受港媒《中評社》訪問時表示，現在疫情當前，大家都在警戒中，台灣社會向來以和為貴，選舉贏的人也贏了，輸的人也輸了，一切回歸平淡。 如今罷韓已過門檻 謝龍介指出，韓國瑜的高雄市政成績，有目共睹，他回歸平凡的生活，市政要好好的做，其他就交給高雄市民做決定。 (中時電子報) #謝龍介 #罷韓 #門檻 #已過 #成績 也許您會感興趣 推薦閱讀 全世界為疫情傷透腦筋...詹江村為這事示警民進黨！ 09:462020/02/10 政治 收到「字很醜」恐嚇信 罷韓團體籲韓粉自重 08:272020/02/11 政治 罷韓欺人太甚 庶民提三問勸：回頭是岸！ 08:382020/02/11 政治 他看反罷韓4理由矇了！勸韓粉別自曝其短 09:262020/02/11 政治 破解罷韓！江啟臣給出一條明路 10:022020/02/11 政治 罷韓到韓國瑜家樓下擺攤 陳冠榮：高雄人像天蠍座 10:332020/02/11 政治 達標了！罷韓團體宣布：二階段連署書已達法定門檻 07:482020/02/12 政治 不只「罷韓」 高雄勞工局長也遭殃？ 07:592020/02/12 政治 不放過！30萬達標繼續簽 罷韓團體：嚇死他 09:302020/02/13 政治 罷韓二階段連署過門檻 專家爆韓國瑜反制唯一一招 19:302020/02/13 政治 政治熱門新聞 罷韓二階段連署過門檻 專家爆韓國瑜反制唯一一招 - 政治 高雄罷韓會過嗎？謝龍介斷言... - 政治 馬消費券、蔡抵用券差在哪？ 網友神回 - 政治 二階罷韓已過門檻 謝龍介這樣說 - 政治 罷韓為何還是強強滾？立委爆高雄人心聲 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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