迪麗熱巴泡澡被東華撞見。(取自微博)

大陸當紅女星迪麗熱巴在電視劇《三生三世枕上書》與高偉光上演三世虐戀之餘，也不忘撒糖送福利，昨晚更親自上演美人泡澡橋段，還意外被高偉光所飾演的東華帝君撞見，充滿粉紅泡泡的曖昧互動令戲迷忍不住露出「姨母笑」。

《三生三世枕上書》今晚上演迪麗熱巴美人泡澡橋段，劇中迪麗熱巴所飾演的鳳九，忙裡偷閒跑到溫泉泡澡，卻意外被東華帝君撞見，令鳳九忍不住驚呼：「他怎麼會在這裡？！」更嬌嗔要東華帝君別一直看著她，轉過去。

不過鳳九的尷尬遭遇還沒完，當她以為自己成功拿完所有衣服穿上時，卻被東華帝君提醒：「妳還少了樣東西。」接著就拿出一件肚兜，令鳳九當下表情複雜，羞憤交加，兩人充滿粉紅泡泡的互動更是令粉絲甜到不行。

其實迪麗熱巴為呈現這場美人入浴戲，可真的不容易，因為畫面上看起來溫泉暖呼呼，實際上水是冷的，令迪麗熱巴在拍戲空檔不斷喊著「巨冷」，連包著浴巾手都在發抖。

(中時電子報)