2020年乃是鼠年，但才剛開始沒多久，就發生許多震撼全球大事，其中包括了新冠肺炎與柯比布萊恩(Kobe Bryant)墜機身亡事件，台灣也發生黑鷹墜毀事故，導致沈一鳴將軍不幸罹難，也開始傳出「鼠年必有大事」之說，有網友一查過往鼠年歷史，驚覺都是真的。

《on.cc東網》盤點近120年鼠年大事件：

1900年：八國聯軍入侵，英、法、德、美、日、俄、義、奧派遣聯合軍遠征清朝，壓制義和團，逼迫清朝簽下《辛丑條約》，割地賠款。

1912年：清朝滅亡

1924年：江浙戰爭

1936年：西安事變

1948年：太原戰役

1960年：大陸大飢荒

1972年：618水災，造成香港共156死、117傷。

1984年：兩山戰役

1996年：麗江地震，規模7.0的地震造成大陸309人死亡，4070人重傷，12987人輕傷，損失高達近8億人民幣。

2008年：汶川地震，規模8.2的超級強震，造成近7萬人死亡，37萬人受傷以及18000名失蹤人口，也是唐山大地震之後最為慘重的一次地震。

2020年：新冠肺炎(武漢肺炎)，2019年底，武漢醫生首次發現變種病毒，卻被當局以造謠處理。病毒於2020年1月底全面爆發，至今尚未停歇，大陸確診病例已經即將突破6萬，死亡也達到254人；台灣目前也有18個確診病例。

香港風水大師李丞責表示，豬年尾、鼠年接近開年時，長洲發生地震，已是災禍的啟示。他解釋，十二生肖的特質及六十甲子的歷史，會影響流年的運勢，龍、狗、豬、蛇年，是「天羅地網」格局，代表罪案、災難及大意外降臨，「有上天災滅人口的意思」。

李丞責說，日蝕、日環蝕都會影響運勢，出現日環蝕代表疾病，去年12月26就發生過日環蝕現象，今年6月21日還會再度發生日環蝕，6月這陣子恐會出現疫情高峰期。

另一名風水學者周漢明表示，鼠年是十二生肖之首，其卦象代表變化無常，鬥爭不斷，各國互不相讓陷入僵局，鼠年也會出現較多疾病以及天災人禍，天氣方面則會忽冷忽熱，容易孳生病菌。周漢明說，每逢農曆12月行「地澤臨卦」，四陽二陰，反應地面陰陰濕濕、萬菌叢生，病毒容易散播。

(中時電子報)