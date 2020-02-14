高市消防局鳳祥分隊今（14）日晚間10時執勤途中，不慎遭拖車攔腰撞上，釀成水箱車嚴重90度翻覆，車內5名消防弟兄分別受輕重傷受傷，其中小隊長馮永昌不治身亡，隊員賴統生則意識模糊，與死神拔河中，其餘3人送醫治療。據了解，肇事的拖車張姓駕駛中午曾喝保力達，事發疑沒聽到鳴笛聲，加上貪快闖黃燈而造成這起嚴重車禍，全案將朝業務過失致死罪偵辦。

據悉，高雄市長韓國瑜、副市長陳雄文獲悉這起不幸車禍，也都趕赴醫院關懷傷者。

高市消防局第三大隊長王國泰指出，事發前鳳祥分隊水箱車獲報鳳山區頂圃街有飄出異味，前往現場出勤，未料才出發不久，即在離隊上僅350公尺的鳳頂路、過埤路口遇上車禍。

高市鳳祥分隊水箱車13日晚間執勤遭拖板車攔腰撞上，釀成消防員1死4人輕重傷意外。（高市消防局提供／柯宗緯高雄傳真）

警消調查，拖車要上88快速道路，而消防隊水箱車有按規定鳴笛、開警示燈，但拖板車疑似貪快搶黃燈，來不及煞車，迎頭撞上水箱車，車子翻覆90度，車頭、車身嚴重凹陷，5人卡在車內，動彈不得。

五甲、高桂、鳳山及特搜中隊等7個分隊17車42人前往搶救，出動千斤頂、破壞工具，全力搶救5名消防隊員，坐在後排的54歲小隊長馮永昌傷勢最為嚴重，當場已無呼吸心跳，經送往高雄長庚醫院搶救，仍在晚間11時41分宣告不治。

高市鳳祥分隊水箱車13日晚間執勤遭拖板車攔腰撞上，釀成消防員1死4人輕重傷意外。（高市消防局提供／柯宗緯高雄傳真）

鳳翔分隊隊賴統生腳部骨折、意識昏迷，正在高雄長庚醫院搶救中，另分隊長曾柏雄雙腿骨折、臉部撕裂傷、意識清楚，送往高雄國軍總醫院治療；擔任駕駛的隊員芶玉錦多處撕裂傷、意識清楚，送往小港醫院；隊員郭峻嘉多處擦傷、意識清楚，送往高雄國軍總醫院治療。

不幸因公殉職的馮永昌為警專138期、民國81年畢業，任職消防員已有近28年資歷，育有一對大學畢業兒女。隊上同仁獲悉其死訊，相當遺憾，並透露馮永昌已經可以申請退休，但還不想這麼早退，他為人正直、勤於本分，無奈卻不幸喪命。

據悉，拖車42歲張姓駕駛中午喝完「保力達」後，晚間又開車上路，從過埤路準備上88快速道路，獲悉闖下大禍後，全身毫髮無傷的到派出所做筆錄，態度相當冷靜，但幾乎不發一語。張男經酒測值為0.06未超標，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。

高市鳳祥分隊水箱車13日晚間執勤遭拖板車攔腰撞上，釀成消防員1死4人輕重傷意外。（高市消防局提供／柯宗緯高雄傳真）

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