太空人球團在沉寂數月後，終於在春訓前逼不得已召開針對作弊事件的道歉記者會，會中球團高層與球星都出席，表達深刻的悔意並希望大眾原諒他們，但球團老闆克朗(Jim Crane)卻語出驚人表示，「偷暗號並沒有影響比賽結果。」

根據《CNN》報導，雖然記者會上克朗表示團對發生這樣的事，讓他感到很抱歉，不過當記者提問，靠作弊是否要收回2017年太空人冠軍頭銜，或大聯盟應該要對他做出處分？克朗則提出大聯盟的調查報告來劃清界線，「我不認為我應該承擔責任，我來這是為了導正這一切，我要帶領我的團隊前進。」調查報告指出，克朗並沒有參與作弊過程。

而當記者問到，2017年美聯冠軍賽，太空人是否靠作弊才得以在第7戰贏過洋基，以前進世界大賽？克朗則說，「我知道洋基有發表一些評論，但我的看法是，這(作弊)並沒有影響比賽結果，我們贏得了世界大賽，這件事就到此為止。」

隨後克朗又拿出大聯盟調查報告來進一步支持自己的言論，「正如報告指出，冠軍還是太空人的，並不會因此收回，我也同意報告的結果。這很難界定是否有影響比賽，如果真有影響，那我們是該離開。」

而克朗又被問到是否要對2017年「苦主」道奇隊道歉，克朗又說，「我認為沒有必要接觸道奇」，他表示沒有向道奇道歉的計畫。

克朗將一切錯誤推給已經離開太空人的高層，「是那些領導者允許、縱容且沒有阻止作弊，我同意球員們不應該受到懲罰，他們只是沒有獲得適當指導。」在說球員與他自己都不用承擔責任時，克朗將一切推給早已離開球團的前總教練辛屈（A.J. Hinch）、前總管魯諾(Jeff Luhnow)、前助理總管陶曼(Brandon Taubman)、前板凳教練柯拉（Alex Cora）等管理職人員。

(中時 )