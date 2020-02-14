太空人球團在春訓前召開記者會，球團高層與球星「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)、布瑞格曼(Alex Bregman)等人一起道歉，表示深刻感到後悔，希望獲得外界原諒。不過對於阿土伯是否使用蜂鳴器一事，仍遭球團嚴正否認。

在開記者會的前一天晚上，2017年奪下世界大賽的班底球員、教練們，包含艾爾圖維、布瑞格曼、史普林格(George Springer)、古瑞爾（Yuli Gurriel）等球星，針對這次作弊風波以及未來的對策開了一個小會議，新任總教練貝克（Dusty Baker）及老闆克朗(Jim Crane)表示會議有豐富的收穫。

貝克說，「在昨晚的會議中，球員對他們的家人、球隊、休士頓以及棒球界，都極度後悔、悲傷、尷尬。我只想請棒球界原諒他們犯下的錯誤，且期待今年在這偉大的城市度過美好的球季，我們要再一次拿下冠軍。」

此外代表出席的球星也表示非常後悔，布瑞格曼說，「對於我的團隊以及我的選擇，我感到很抱歉。我在這中間學到教訓，希望能再次獲得球迷的信任，也感謝至今仍支持太空人的球迷。」

艾爾圖維則補充，「整個太空人球隊都對2017年所發生的事感到糟透了，我們真的對球迷和棒球界所帶來糟糕的影響感到非常後悔，球隊現在要重新出發，盡力贏下勝利，把2020的冠軍帶回休士頓。」

而被問到艾爾圖維是否有使用蜂鳴器作弊，克朗則代表球隊再度嚴正否認，「大聯盟報告說沒有任何證據，我相信是正確的。我與球員們討論過，我也非常確信沒有使用蜂鳴器，我甚至不知道這論點是哪冒出來的，根本毫無意義。」

而自家游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)則提出目前最強烈的否認，「沒有人帶過蜂鳴器，這都是子虛烏有的，我現在說的就是真相，這錯誤可大了，沒有人穿戴過任何東西。」

(中時 )