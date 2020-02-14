14日01:49，臺灣東部海域發生規模4.8地震，震央在花蓮縣政府東偏北方58.1公里，震源深度25.9公里，最大震度2級。

根據中央氣象局觀測，這次規模4.8地震的震央位置在北緯24.29度，東經 122.09度，最大震度2級在宜蘭縣澳花、武塔、南澳、宜蘭市、牛鬥及花蓮縣、新北市；震度1級有桃園市、臺中市、臺北市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣等地。

(中時電子報)