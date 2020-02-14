01：49 東部海域發生規模4.8地震 02:162020/02/14 中時電子報 本報訊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 14日01:49，臺灣東部海域發生規模4.8地震。(圖/中央氣象局提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 14日01:49，臺灣東部海域發生規模4.8地震，震央在花蓮縣政府東偏北方58.1公里，震源深度25.9公里，最大震度2級。 根據中央氣象局觀測，這次規模4.8地震的震央位置在北緯24.29度，東經 122.09度，最大震度2級在宜蘭縣澳花、武塔、南澳、宜蘭市、牛鬥及花蓮縣、新北市；震度1級有桃園市、臺中市、臺北市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣等地。 (中時電子報) #地震 #震央 #宜蘭縣 #牛鬥 #花蓮 #新北市 #桃園市 #臺中市 #臺北 #新竹縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 草莓季來了 全聯8款草莓甜點49元起 19:342020/02/10 消費 逾70家業者取消參展 疫情衝擊 星航空展規模銳減 04:102020/02/11 全球財經 一年拍9部作品！新銳演員開工直奔紫南宮：謝謝神明眷顧我 22:032020/02/11 娛樂 美國安顧問：新冠肺炎致中美農產品採購規模減少 11:562020/02/12 財經 和逸飯店青埔館6月試營運大規模徵才 15:072020/02/12 生活 寶鴻堂忠孝店開幕 腕表Select Shop成為未來主流 19:382020/02/12 消費 OTT TV立專法 全球首創 04:092020/02/13 財經要聞 美國安顧問：疫情恐影響陸買美農產規模 04:102020/02/13 全球財經 元大臺灣ESG永續ETF 規模翻倍 04:102020/02/13 證券．權證 新冠肺炎疑似個案新增49例 確診人數不變 14:282020/02/13 生活 生活熱門新聞 鋒面接力！下午變天防強降雨 吳德榮：這天爆冷剰8度 - 生活 雨用倒的！氣象局晚間對五縣市發豪大雨特報 - 生活 新冠肺炎何時終結？醫師揭它和SARS恐怖差異 - 生活 鑽石公主號為何一再出海又返港？原因曝光網驚長知識 - 生活 新冠肺炎》每逢鼠年必有大事？網一看紀錄嚇：是真的 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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