小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（14日）新聞重點。

【1】口罩徵用、禁出口 延至4月底

口罩之亂，還未結束?新冠肺炎疫情仍在高度警戒，政府原先禁止口罩出口只到2月23日止，經濟部次長王美花昨在行政院會後記者會證實，口罩出口禁令與政府徵用口罩，兩項作法同步延長至4月底，經濟部已發出相關公文。

【2】英國第9起 倫敦出現首例確診

國首都倫敦12日出現新冠肺炎第一起確診病例，也是全英第9起。這名患者是來自大陸的女性，數天前搭機抵達倫敦，在希斯羅機場降落後出現症狀，隨後確診。

【3】觀光客不來 給500億只能救急

新冠肺炎疫情重擊觀光產業，交通部提出紓困、復甦與振興方案，總共匡列500億元。旅遊業者普遍認為，有補總比沒有好，但最根本問題「客源」還是沒有解決。

【4】杜特蒂拒解禁 我全力溝通

菲律賓為防堵新冠肺炎，基於「一中政策」將台灣與中港澳視作同疫區，祭出旅遊限令，引起我國輿論強烈反彈。菲律賓總統杜特蒂昨拒絕解除對台灣實施的旅行禁令，外交部表示，我方未放棄與菲方相關單位全力溝通，希望菲方作出正確決定。

【5】楊丞琳首當導師拚氣焰 強壓潘帥「在下面」

楊丞琳、潘瑋柏13日出席野火娛樂、聯聯看製作大型節目《菱格世代DD52》，製作人王偉忠、詹仁雄、擔任唱跳助教的陳漢典以及其中52位亮眼學員皆到場，該節目在中天綜合台6月13日起，每周六晚間8點播出。

(中時電子報)