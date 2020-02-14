英國倫敦的地標，國會大廈的大笨鐘(Big Ben)，已經有177年歷史。二戰期間遭到德軍轟炸，造成建築結構的損傷，三年前英國政府就搭起鷹架，開始修復整座鐘塔，包含那座聞名全世界的12噸大時鐘。本周四專家鑑定報告指出，損傷程度大幅超出原先的想像，要完成修復建物的總花費，比先前的估價高出了1860萬英鎊，折合台幣超過七億元。

這座鐘塔高96公尺，修復團隊仔細檢視鐘塔內外的所有損傷，發現二戰期間轟炸造成了建築結構嚴重的破壞，加上近年都市的空氣污染，也讓石造的建築持續地受到傷害。

英國國會已將大笨鐘的官方名稱改為「伊莉莎白塔」，自從三年前就計畫修復鐘塔，恢復昔日的榮光，三年前的估價是6110萬英鎊，現在預算已追加到7970萬英鎊，增加的幅度極為驚人。

檢測報告指出，早年修復大笨鐘的時候，施工手法及用料都很不恰當，當時使用了許多石綿材料，不但沒有修復效果，更會對建築體造成傷害。後續都市快速發展造成的空氣汙染，也一點一滴腐蝕石造的牆面。

但是最嚴重的破壞，還是戰爭。二戰期間，倫敦遭到德軍的猛烈轟炸，尤其是1941年五月的空襲，國會大廈幾乎全毀，大笨鐘雖然倖存了下來，但是屋頂和時鐘盤面都嚴重損毀。

按照英國國會的計畫，若明年可順利把鐘塔修復完成，將接續修復國會大廈主體，預計花費高達40億英鎊。

(中時電子報)