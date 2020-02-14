台東05：38規模4.6地震！最大震度3級 06:062020/02/14 中時電子報 林宜靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 14日5：38台東發生芮氏規模4.6地震，地震深度18.5公里。（圖取自氣象局網頁） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！情人節不平靜！據中央氣象局最新資訊，14日5：38台東蘭嶼發生芮氏規模4.6地震，地震深度18.5公里。 這起地震震央位於台東縣政府南偏東方44.4公里（位於台東灣東南部海域），最大震度台東縣蘭嶼3級、台東市1級、屏東縣鵝鑾鼻1級、花蓮富里1級、高雄市1級；地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。 01：49 東部海域發生規模4.8地震 (中時電子報) #台東 #地震 #情人節 也許您會感興趣 推薦閱讀 演藝圈老大哥戰勝病魔 八旬林沖38次電療救命 08:052020/02/10 娛樂 《半導體》宇瞻量產大容量32GB DDR4工業記憶體，攻5G商機 11:592020/02/12 財經 旅遊警示：新加坡2級、泰國1級 退費規則出爐 20:002020/02/12 生活 三重先嗇宮 慨贈38校洗手乳殺菌液 04:102020/02/13 地方新聞 大陸一日多起人事地震 夏寶龍任港澳辦公室主任 12:362020/02/13 兩岸 15：44屏東瑪家鄉規模4.0地震 最大震度屏東3級 15:512020/02/13 生活 北海道外海規模7.0地震 最大震度4級無海嘯威脅 20:002020/02/13 國際 希臘10年債息跌破1％ 21:572020/02/13 財經 希臘經濟好轉 10年債息跌破1％ 04:092020/02/14 全球財經 01：49 東部海域發生規模4.8地震 02:162020/02/14 生活 生活熱門新聞 雨用倒的！氣象局晚間對五縣市發豪大雨特報 - 生活 鋒面接力！下午變天防強降雨 吳德榮：這天爆冷剰8度 - 生活 新冠肺炎》每逢鼠年必有大事？網一看紀錄嚇：是真的 - 生活 台灣因這事被世界看到？她一滑手機嚇傻 - 生活 超市驚見還有口罩 行家勸：別買 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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