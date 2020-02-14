地牛翻身！情人節不平靜！據中央氣象局最新資訊，14日5：38台東蘭嶼發生芮氏規模4.6地震，地震深度18.5公里。

這起地震震央位於台東縣政府南偏東方44.4公里（位於台東灣東南部海域），最大震度台東縣蘭嶼3級、台東市1級、屏東縣鵝鑾鼻1級、花蓮富里1級、高雄市1級；地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。

01：49 東部海域發生規模4.8地震

(中時電子報)

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