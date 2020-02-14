當市場樂觀認為新冠肺炎的疫情逐漸和緩之際，新增感染病例和死亡人數忽然間又再度飆高。本周三死亡人數高達242人，為疫情爆發以來當日最高紀錄。而本周四湖北省的新增病例居然高達14,840個案例，前一天才2千例出頭而已。

美國白宮顧問庫德洛(Larry Kudlow)認為是大陸隱瞞病例，但專家解釋，事實上這並非因為疫情惡化或是隱匿病例，而是檢測方式不同，所造成的統計數字變化。

根據《路透社》報導，之前武漢地區的病毒檢測方式，只有RNA核糖核酸測試呈現陽性才算是確診案例，通常需要等待數日才能確定結果。而本周開始採用CT肺部電腦斷層掃描，加速篩檢被隔離的病患。如果採計RNA的確診案例，星期四當天只有1,508個病例，比週三少了許多。

採用了新的檢測方法，現在全球的病例數字達到六萬，死亡人數1,367人。世界衛生組織(WHO)認為，這個數字已非冰山一角，意旨這已佔了整了疫情的大多數，在疫情達到高峰之後就會開始趨緩。

(中時電子報)