鑽石公主號已10人重症 高齡者今起下船 07:142020/02/14 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 檢疫人員13日為「鑽石公主」號遊輪上的乘客採樣。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本厚生勞動省已決定，從14日起，讓「鑽石公主」號遊輪上經過檢測，呈陰性反應的80歳以上長者下船。 綜合日本媒體報導，船上出現的10名重症患者中，有8人確認是感染新冠病毒，其中1人呈陰性反應，還有1人狀況不明。 而獲准優先下船的對象除了80歲以上的老人、慢性病患外，還有艙房沒有窗戶的乘客。他們將陸續接受檢驗，如果檢測結果為陰性，就讓他們下船，要是當事人願意，可以入住日本政府準備的住處。 (中時電子報) #漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #鑽石公主號 #下船 #遊輪 #日本高齡 #慢性病 也許您會感興趣 推薦閱讀 不畏新冠疫情 小米10如期發表 04:102020/02/10 產業．科技 台東元宵遶境打群架 警逮10餘人 15:472020/02/10 社會 新冠肺炎疫情影響 2／13小米10以線上直播發表 16:242020/02/10 科技 小米13日將於線上發表新手機小米10 16:572020/02/10 財經 奧斯卡表演阿姆大彩蛋 10位艾紗同台飆高音 20:462020/02/10 娛樂 朱立倫喊WHO不應將台排除在外 黃創夏送10字 15:512020/02/11 政治 年後轉職潮盛 基隆10家廠商釋出大量職缺 16:102020/02/11 生活 安卓8／9爆出BlueFrag漏洞 快升級Android 10保護手機 17:342020/02/11 科技 myVideo看奧斯卡作品 送10元看片金 04:102020/02/12 時尚消費 濺血暴力 反芳苑火化場總幹事慘遭10歹徒圍毆 12:582020/02/12 社會 國際熱門新聞 疫情忽然飆升 全因武漢改變檢測方法 - 國際 北韓官員隔離期間趴趴走 慘遭槍決 - 國際 越南封村 萬人隔離20天 - 國際 美國司法部正式控告華為 竊取對手商業機密 - 國際 假愛？梅根哈利婚姻夢一場 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。