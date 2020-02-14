日本厚生勞動省已決定，從14日起，讓「鑽石公主」號遊輪上經過檢測，呈陰性反應的80歳以上長者下船。

綜合日本媒體報導，船上出現的10名重症患者中，有8人確認是感染新冠病毒，其中1人呈陰性反應，還有1人狀況不明。

而獲准優先下船的對象除了80歲以上的老人、慢性病患外，還有艙房沒有窗戶的乘客。他們將陸續接受檢驗，如果檢測結果為陰性，就讓他們下船，要是當事人願意，可以入住日本政府準備的住處。

(中時電子報)