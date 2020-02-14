精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(2月14日)的國際新聞重點。

【1】疫情忽然飆升 全因武漢改變檢測方法

當市場樂觀認為新冠肺炎的疫情逐漸和緩之際，新增感染病例和死亡人數忽然間又再度飆高。本周三死亡人數高達242人，為疫情爆發以來當日最高紀錄。而本周四湖北省的新增病例居然高達14,840個案例，前一天才2千例出頭而已。專家解釋，事實上這並非因為疫情惡化或是隱匿病例，而是檢測方式不同，所造成的統計數字變化。

【2】漂流近2周 威士特丹號終於停靠柬埔寨

在新冠病毒疫情陰影下，月初從香港出航的郵輪「威士特丹號」（Westerdam）一度淪為海上孤兒，先後遭到5個國家與地區拒絕停靠。威士特丹號在海上漂流將近2周，13日終於獲准停靠柬埔寨施亞努港。

【3】日相緊急會議 逾1400億抗疫

停靠在日本橫濱港的「鑽石公主號」郵輪13日再添44例新冠肺炎確診病例，全船累計218人確診。日本厚勞省決定14日讓80歲以上且有慢性疾病的旅客及同房者優先下船，目前預計台灣有2名。此外，日本境內13日突然新增4個確診病例，其中還包括死亡首例。

【4】武漢肺炎影響 新加坡餐廳大陸旅客人潮不復見

新加坡武漢肺炎病例續增，新加坡濱海灣、烏節路、聖淘沙景點，以及牛車水觀光客消費餐廳均受影響，人潮不如往昔。尤其，大陸旅客赴新加坡受限，衝擊零售與旅遊業。新加坡今天新增8起確診病例，確診病例總數達58起。

【5】新冠肺炎陰霾籠罩 東奧籌委會重申照辦

新冠肺炎疫情延燒，隨著日本確診案例持續增加，對今年夏天登場的東京奧運是否能如期舉行，外界相當存疑。不過東奧籌委會主席、前日本首相森喜朗今天再度重申，從未考慮延後或者取消奧運會。東奧籌委會今天起與國際奧會(IOC)，在東京召開2天協商會議，森喜朗說，他希望說清楚講明白，東奧不會因為新冠病毒疫情受阻。

(中時電子報)