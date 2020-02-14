新冠肺炎疫情嚴峻，大陸國藥集團「中國生物」昨（13日）晚間發布最新研究進展，利用痊癒者的血漿來做臨床治療，投入救治重症患者，已治療11人，且效果顯著。

據《新浪財經》報導，中國生物說明，1月20日就已經組織專門團隊並調用設備、原料，在武漢採集新冠肺炎康復者的血漿。首期在江夏區第一人民醫院開展了3名危重患者的新冠特免血漿治療，成功製出用於臨床治療的特免血漿。

中國生物表示，第一期在江夏區第一人民醫院對3名重症患者進行「新冠特免血漿治療」，目前為止，加上其他醫院接受治療的重症病患已超過10人。他們接受治療後12至24小時，發炎指數下將、淋巴細胞比例上升，血氧濃度、病毒載量等數字全部都有進步，臨床徵狀和病症都有明顯好轉。

中國生物呼籲痊癒病患捐血。（圖／國資小新微博）

報導指出，專家認為從臨床病理過程看，大部分的新冠肺炎患者經過治療康復後，體內會產生針對新冠病毒的特異性抗體，可殺滅、清除病毒。目前在缺乏疫苗和特效治療藥物的前提下，這是最為有效的方法，可大幅降低重症患者死亡率。中國生物也呼籲痊癒病患捐血，幫助救治重症病患。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)