MSCI明晟13日公布最新季度調整，受陸股權重增加排擠影響，台股在MSCI全球新興市場、亞洲（除日本外）指數權重遭調降。金管會預估，將使資金淨流出約2.87億美元（約新台幣86億元），占外資持有市值僅0.05％，影響不大。

在此次季度調整中，台股在MSCI全球市場指數權重維持1.42％不變，但在MSCI全球新興市場指數權重調降0.07個百分點至13.68％，在MSCI亞洲（除日本外）指數權重調降0.08個百分點至11.66％。此次調整將在28日盤後生效。

投顧法人指出，以MSCI全球新興市場指數觀察，此次季度調整權重調升最多的國家為中國大陸，權重增加0.28百分點，而其他權重遭調降的國家，調降幅度皆低於0.1百分點，整體實質調整幅度並不明顯。

金管會表示，據MSCI近3年季度調整生效日的成交價量相關統計分析，台股漲跌主要受產業基本面、國際政經局勢變化影響，與MSCI權重調整無絕對關係。如台股此次在MSCI全球新興市場指數權重遭調降，但13日收盤仍上漲17.59點。

MSCI在每年2月、5月、8月及11月進行權重及成分股調整，金管會指出，2019年台股在MSCI全球新興市場指數的權重遭「3降1升」，但去年外資淨匯入高達158.9億美元，創近5年新高，顯示目前台股受MSCI調整權重的影響尚屬有限。

金管會指出，證期局已成立專案小組，持續密切注意國際資金動態，並提出鼓勵大型企業上市櫃、以提升台灣市場市值，以及加強上市櫃公司曝光、積極吸引主動式基金投資台灣市場，持續辦理招商與引資活動等相關因應措施。

(時報資訊)