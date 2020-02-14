興櫃連鎖餐飲集團乾杯（1269）受惠春節連假及尾牙旺季加持，雖受出售子公司及新冠肺炎疫情影響，2020年1月合併營收仍登同期新高。展望後市，面對疫情對營運衝擊，集團除全力防疫提供用餐環境安全，並將多管齊下開源節流，力拚營運維持暢旺。

乾杯2020年1月自結合併營收2.65億元，雖較去年12月3.07億元新高減少13.62％，仍較去年同期2.58億元成長2.71％，改寫同期新高。公司表示，主要受惠春節連假及尾牙旺季加持燒肉品牌業績，冷氣團則帶動旗下鍋物品牌業績攀升，推升1月營收成長動能。

乾杯指出，為掌握春節連假商機，乾杯推出新春套餐，帶動業績成長近2成。黑毛屋本家新推「海陸貝貝鮮味鍋」在3家分店銷售逾600鍋，配合年增2家店挹注，帶動整體業績年增逾8成。老乾杯全面改版菜單、推出20款新餐點，亦帶動來客及業績成長。

此外，乾杯為掌握平日午餐商機，旗下頂級燒肉品牌「和牛47」推出「冬陽套餐」，祭出專人桌邊服務及不到5折的套餐優惠價，搶工商業人士午餐聚餐需求。公司表示，1月2日開賣迄今已銷售超過300份，帶動午間來客成長達2倍。

至於1月營收較去年12月新高衰退逾1成，乾杯說明，主因聚焦燒肉、鍋物本業，去年12月底出售經營宮武讚歧烏龍麵、KUA`AINA漢堡的子公司乾杯速食，1月起不再列入合併營收，以及春節期間配合防疫政策，中國大陸13家店全面延後開業所致。

因應疫情衝擊，乾杯集團旗下員工全面加強健康管理，出勤全程配戴口罩、定時洗手消毒，每4小時測量並記錄體溫，亦對入店消費者測量體溫、提供消毒酒精，用餐結束後以75％酒精消毒桌面、高溫殺菌餐具，並定時進行環境消毒，確保用餐環境安全無虞。

中國大陸方面，乾杯遵守當地主管機關規定，13家店面全面延後復工並配合防疫。基於疫情發展尚無法預測，集團對後市審慎看待，並藉此優化體質、多管齊下開源節流，盼疫情趨緩後的市場用餐需求回升，能持續維持全年整體營運暢旺。

(時報資訊)