工業電腦廠廣積旗下博弈設備廠廣錠（6441）董事會通過股利分派案，決議配發每股現金股利0.1元、每股股票股利0.4元，合計派利0.5元。公司將於5月27日召開股東常會，補選1席董事。

廣錠受全球博弈需求偏緩、續處專案空窗期影響，2019年自結合併營收6.35億元，年減40.67％，創近7年低點。公司尚未公布全年財報，但按股利公告揭露資訊，稅後淨利251.4萬元，年減95.88％，每股盈餘0.08元，雙創2012年正式營運以來新低。

不過，廣錠受惠博弈機台專案密集出貨，2020年1月自結合併營收達1.25億元，較去年12月0.72億元躍增72.15％，較去年同期0.51億元跳增1.44倍，改寫同期新高、並創近1年半高點。

展望後市，廣錠博弈基台設備專案需求增溫，加上攜手美商普威及日商村田推出一條龍式完整儲電產品解決方案，搶攻儲能系統（ESS）商機，預計最快2月底可望出貨，今年營運可望一掃去年低迷，成長動能有望谷底反彈。

(時報資訊)