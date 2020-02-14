第二階段罷韓1月29日啟動，截至2月13日深夜截止，已經累計超過27萬份連署書，罷韓團體發起動員令，力拚這週末達30萬份的目標。網看到這結果大驚，才不過兩個禮拜多，居然就要達標了！高雄市長韓國瑜危險了！

據《自由時報》報導，據昨（13日）深夜截止，罷韓二階段連署突破27萬639份！目前距離30萬份的目標，只差2萬2882份。罷韓團體表示，他們將在這週末，力拚衝破30萬大關的佳績。

(中時電子報)