罷韓將破關鍵大關 網：韓國瑜危險了 07:512020/02/14 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜。（本報資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第二階段罷韓1月29日啟動，截至2月13日深夜截止，已經累計超過27萬份連署書，罷韓團體發起動員令，力拚這週末達30萬份的目標。網看到這結果大驚，才不過兩個禮拜多，居然就要達標了！高雄市長韓國瑜危險了！ 據《自由時報》報導，據昨（13日）深夜截止，罷韓二階段連署突破27萬639份！目前距離30萬份的目標，只差2萬2882份。罷韓團體表示，他們將在這週末，力拚衝破30萬大關的佳績。 (中時電子報) #罷韓 #韓國瑜 #高雄市長 #高雄 也許您會感興趣 推薦閱讀 連署破20萬！防疫不忘罷韓 律師曝兩大原因 09:382020/02/10 政治 韓國瑜最新民調出爐！網看完驚訝：韓粉會... 15:242020/02/10 政治 他看反罷韓4理由矇了！勸韓粉別自曝其短 09:262020/02/11 政治 罷韓到韓國瑜家樓下擺攤 陳冠榮：高雄人像天蠍座 10:332020/02/11 政治 曝高雄人暖舉！前高市府女官員3句話形容韓國瑜 11:582020/02/11 政治 收到匿名捐款 韓國瑜：政策會有挫折、此時的協助更令人感動 14:482020/02/11 政治 達標了！罷韓團體宣布：二階段連署書已達法定門檻 07:482020/02/12 政治 不只「罷韓」 高雄勞工局長也遭殃？ 07:592020/02/12 政治 韓國瑜慰問國軍弟兄投入口罩生產 17:102020/02/12 生活 高市爆4例境外移入登革熱 韓國瑜率隊大誓師宣導 17:112020/02/12 生活 政治熱門新聞 罷韓二階段連署過門檻 專家爆韓國瑜反制唯一一招 - 政治 二階罷韓已過門檻 謝龍介這樣說 - 政治 高雄罷韓會過嗎？謝龍介斷言... - 政治 彭文正：LSE祝賀蔡英文的聲明怎缺了這個字？ - 政治 韓國瑜築罷免防火牆 媒體人驚爆這些人竟是破口 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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