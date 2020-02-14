氣象局14日07:30最新雲圖，預估另一波鋒面周日將大舉南侵。(圖擷自氣象局)

昨日春雨過後，周日鋒面報到，寒流來襲將讓全台大降溫。(圖擷自台灣颱風論壇)

昨日鋒面接近，對流雲旺盛，帶來今年第一記春雷，南投、中部山區也降下大雨，但此波鋒面明天將東移，天氣稍好轉後，周日將再來一波鋒面，連冷3天。氣象達人彭啟明表示，寒流等級冷空氣加上冷輻射作用，台北市的低溫會有機會跌破10度以下，空曠地區的低溫中部以北會降到7-9度，局部可能更低。

氣象局說，下周日(16日)鋒面通過，降雨範圍再度擴大，並且有一波強烈大陸冷氣團逐漸南下，北台灣一早就會感受到氣溫下降，其他地方傍晚左右也會開始轉冷。周一至下周三清晨(17日至19日清晨)強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣寒冷，台南以北及東北部地區低溫僅9至12度，空曠地區氣溫更低一些，高屏及花東低溫也只有12至15度。

彭啟明今早在臉書上分析，周日凌晨鋒面通過、後面的冷高壓南下，接近寒流等級的冷空氣大舉南侵，這波在周日晚上開始明顯增強，會轉為偏乾冷，台灣從周日到下周三會有一波溫度和這幾天落差很大的天氣，尤其夜間清晨會較低溫。尤其加上輻射冷卻效應，台北市的低溫會有機會跌破10度以下，空曠地區的低溫中部以北會降到7-9度，局部可能更低，中南部13-14度，空曠低溫仍有可能跌破十度以下。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中提到，周日南下的鋒面是「氣溫驟降、愈晚愈冷」；下周一(17日)轉乾冷天氣，各地晴朗穩定，約持續至下周四(20日)清晨，應注意保暖。他並指出，目前歐洲中期預報中心(ECMWF)模式及美國(GFS)模式所模擬的強度，可為平地帶來的最低氣溫，大約在7、8度左右；也不排除有成為入冬以來第2波「寒流」機率。

台灣颱風論壇｜天氣特急表示，目前初步判斷，周日～下周三會是寒流影響最劇烈時刻，寒流本體影響時間不算短，起碼三天，但是會以乾冷為主，算是小小的好消息。

(中時電子報)