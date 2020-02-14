陸委會日前宣布有條件開放陸配子女入境引發反彈，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，宣布撤回陸委會所有陸配子女入境規定，直言這些人最初沒有選擇台灣國籍，就要自己做安排，霸氣宣言讓網紅486先生在臉書公開力挺。

486先生在臉書分享一張照片，照片內容寫道：「取消陸配子女來台政策，陳時中表示：沒道理小孩被父母丟包在中國，要國家收起來，應該得自己負責」，對於指揮官陳時中霸氣宣言，也讓他附和：「堅決反對在這防疫的節骨眼開放任何人中國人來台灣，沒有台灣身分證就是不准，管你有甚麼理由」，接著更怒嗆：「台灣哪一個官員敢再提，就是賣國賊，揪出來公幹勿怪」，字句中透露出不滿情緒。

486先生臉書全文。（圖／486先生臉書）

對此上萬網友按讚力表支持，紛紛留言：「按1000個讚給陳時中署長」、「為臺灣2300萬人安全考量，絕不容許有大陸戶籍人民入境，避免防疫團隊前功盡棄」、「謝謝你守護台灣人民，覺得台灣人很幸福」。

(中時電子報)