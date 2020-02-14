金管會公布國銀海外分支機構最新獲利狀況，2019年稅前獲利創732.6億元新高，年增達18.4％。其中，香港未受反送中事件影響，以389.6億元同步改寫新高、蟬聯單一地區獲利王，成長幅度前3強地區則依序為越南、柬埔寨及澳洲。

金管會統計，國銀海外分支機構至去年底共有514個據點，獲利前10強地區依序為香港389.8億元、中國大陸69.8億元、美國61.1億元、日本59.1億元、越南33.2億元、新加坡32.3億元、束埔寨27.3億元、英國14.2億元、澳洲13.9億元及加拿大6.1億元。

其中，香港雖陷入反送中抗爭動盪，去年稅前獲利仍達389.8億元，年增17％，成長幅度雖較前三季23.3％收斂，仍貢獻整體海外獲利達53.2％。銀行局副局長莊琇媛表示，香港分行主要承作企業聯貸案，隨著放款規模增加，帶動放款利息收入及投資收益增加所致。

中國大陸去年稅前獲利69.8億元，年增15.6％，排名上升1名至第2名。美國去年稅前獲利61.1億元，年減達22.9％，不僅連3年衰退、且為前10強中為唯一出現衰退地區，排名下降1名至第3名。

莊琇媛指出，美國近3年獲利衰退，主因持續強化洗錢防制，致使法遵人力等監理成本增加，加上聯準會降息導致利息收入減少。至於前年因聯貸案踩雷而虧損1.5億元的新加坡，去年營運恢復常態，稅前獲利32.3億元，自前年的第24名彈升回第6名。

以獲利成長幅度觀察，前3強依序為越南年增45.6％、總排名維持第5名。柬埔寨年增32.5％居次，但總排名小降1名至第7名。澳洲則以年增19.8％位居第3名，總排名小降1名至第9名，主因新加坡去年恢復獲利、總排名回升至第6名所致。

而新南向18國去年稅前獲利達122.4億元，年增達81.1％、首度突破百億元關卡。其中，東協10國稅前獲利107.8億元，年增達96.4％。銀行局官員分析，主因中美貿易戰使台商轉向東協地區布局，如越南、柬埔寨去年獲利成長幅度即分居前10強冠、亞軍寶座。

(時報資訊)