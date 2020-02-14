Daniel·Podence的加盟可為狼隊的前鋒線增加火力。（達志影像）

【英超足球】萊切斯特城@狼隊 02/15(六)04:00 賽事編號:0215-566

於冬季轉會窗加盟狼隊的葡萄牙邊鋒Daniel·Podence，上一場對著曼聯的比賽於下半場後段有上場，預計下半賽季將會有更多上陣發揮的機會，可以分擔狼隊三叉戟（墨西哥前鋒勞爾·席梅內斯、阿達瑪·特勞雷及新星佩德羅·內托）的進攻責任。中後衛Willy·Boly剛好傷癒復出，預計羅曼塞斯或Leander·Dendoncker中一人會退居後備。

萊切斯特城王牌前鋒傑米·瓦迪最近7場比賽都沒有進球，上一仗最終要靠最近表現突出的哈維·巴恩斯以及左後衛班·奇維爾進球立功，而替補正前鋒伊希納喬已提升好狀態以準備隨時上陣。主力防守中場恩帝地也預計準備好傷癒後重返先發陣容，將會取替漢薩·喬杜里。

兩隊本賽季英超的「黑馬」的對賽。狼隊每當對上積分榜排名比較高的對手時都會特別表現出色，上一仗作客曼聯跟對手打平，更早前主場給了利物浦極大壓力，更加主場撃敗曼城，表現非常有說服力；本場於主場對上排名較高但最近氣勢稍為轉弱的萊切斯特城，相當高機會小勝對手。而守在積分榜第三名的萊切斯特城，隨着前鋒傑米·瓦迪最近狀態下滑，表現轉為反覆不定，雖然上一仗主場可以跟切爾西2:2打平，但近4場聯賽只有1場勝利，當中作客敗於班來腳下，本場不太看好。

狼隊對上次聯賽主場對萊切斯特城以4:3勝出，雙方最近6次對賽勝、平、敗各2，形勢相當平均，而6場對賽當中只有1場總進球超過3球。

Emre·CAN回歸德甲之後有出色的表現。（達志影像）

【德甲足球】法蘭克福@多特蒙德 02/15(六)03:30 賽事編號:0215-688

多特蒙德在冬季轉會窗引進了兩名高效率球員。Erling·Haaland上場的前4場比賽當中竟然打進8個進球，但上一場比賽進球的氣勢暫緩了；Emre·CAN上一週聯賽首次先發登場，馬上打進一球「世界波」，兩人表現都非常出色，是多特蒙德的及時雨引援。但不幸上一仗有朱利安·布蘭特於上半場因足踝扭傷而需要退下火線，另外隊長馬可·瑞斯也在之前的德國盃比賽中拉傷了肌肉，兩人都要休息最快要下個月才有機會復出。

法蘭克福上週一對邊鋒提摩西·錢德勒及菲利佩·科斯蒂奇一起梅開二度，後者除了進2球之外，更貢獻出2次的助攻，聯賽的下半季表現一直都非常突出。荷蘭前鋒巴斯·多斯特已解決身體不適的問題，本週已經回復練習，但不一定可以取代André·Silva的先發位置，因為他對上兩場比賽先發都能取得進球。後衛大衛·阿布雷漢的足踝雖然仍未完全康復，但應該可以半力上陣比賽。

多特蒙德上一週連續吃下2場敗仗，先於德國盃被文達不來梅淘汰出局，然後於聯賽在領先的狀況之下遭勒沃庫森反勝4:3。可幸沒有被積分榜前兩名，拜仁慕尼黑及RB萊比錫拉開距離，他們同時在上一週的對賽當中打成平手。法蘭克福正處於最佳狀態，上一週主場5:0大勝奧格斯堡，下半賽季所有的比賽已經拿下4勝1平的好成績。多特蒙德進球多同時也掉球多，本場比賽也必定會跟法蘭克福以快打快；可以考慮主隊勝以及總進球大。

雙方最近5次聯賽對賽當中4次開總進球都為4球或以上，多特蒙德最近6次聯賽主場對上法蘭克福均獲全勝。

Yannick·CARRASCO成為馬德里競技攻撃線的及時雨。（達志影像）

【西甲足球】馬德里競技@瓦倫西亞 02/15(六)04:00 賽事編號:0215-604

於冬季轉會窗加盟的瓦倫西亞後衛佛羅倫西上一場比賽被罰紅牌出場，本場需要停賽；可幸球隊首選右後衛丹尼爾·華斯，以及中場守將科奎林本場可以復出，對穩定後守有很大幫助。

從中超回流至西甲的馬德里競技前鋒Yannick·CARRASCO上一場已獲得出場的機會，在多名前鋒都因傷缺陣或停賽的狀況之下，本場非常有機會先發上陣，並預料會跟上一場有進球的安赫爾·科雷亞組成進攻搭檔。

瓦倫西亞上一場聯賽敗於赫塔菲腳下，連同之前西班牙國皇盃敗於格拉納達CF之下，已經遇上了2連敗；但瓦倫西亞本賽季聯賽主場仍沒有敗仗，更加曾經撃敗巴塞隆拿及打平皇家馬德里兩支強隊，本場仍有相當的機會。至於積分榜排名比較高的馬德里競技，上一場聯賽1:0小勝格拉納達CF，結束聯賽3場不勝；但本賽季聯賽作客表現不如理想，最近8場聯賽作客只有1勝，再加上前中後3線都有傷兵，本場選擇主隊較為有機會。

雙方最近5次聯賽對賽當中有4次總進球都在2球或以下，瓦倫西亞最近2次聯賽主場對上馬德里競技均打成平手。

(中時電子報)