「卡神」楊蕙如養網軍霸凌大阪辦事處，間接導致前處長蘇啟誠輕生，去年12月2日遭台北地檢署依侮辱公署罪起訴，過去常與綠營政治大咖同台露面的她，選舉期間神隱一直沒有露面，還一度被國民黨以100萬元獎金發出懸賞。不過，台北地院今天上午11點首次開庭，楊蕙如將必須準時出庭，否則有可能遭法官拘提或境管。

北院今天上午11點首次開庭，被檢方認定為假訊息始作俑者之一的楊蕙如，昨晚10點半在臉書發出7百多字貼文，解釋自己也是被中國假訊息「誤導」的受害者，強調自己和律師團隊將會拿出證據，爭取司法上清白的判決。

2018年日本關西機場颱風關閉，有PTT網友指責我國駐外人員態度差，台灣旅客還是靠大陸駐日使館才脫困，帳號「idcc」的網友則為駐日代表謝長廷辯駁，將矛頭指向大阪辦事處，大阪辦事處後來也因此遭到懲處，此事雖已被證實是假訊息，卻間接導致蘇啟誠輕生。

檢警循線查出，「idcc」帳號發文的IP位置就是楊蕙如手機，更發現楊蕙如透過LINE群組「高雄組」，指示下線蔡福明、LINE暱稱「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人，在PTT等社群媒體上發文、支持、批評特定文章，或增加留言以提高文章能見度，楊再透過這些下線，每月發放1萬元薪水給旗下網軍。

(中時 )