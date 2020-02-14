高雄市長過去角逐2020總統選舉失利，回高雄拚市政，而選前力挺韓出名的「五虎將」選後也繼續開直播，但任務轉型成為韓國瑜宣揚政績，據港媒表示，強強滾張銘誌、杏仁哥吳育全、文山伯張文山、貼紙哥黃建豪、前高雄市議員參選人陳清茂有不同的規劃。

據港媒《中評社》12日報導指出，選後不只有五虎將會協助宣傳韓市長政績，也會幫忙澄清負面訊息和關注國民黨動向，貼紙哥說因五虎將在韓粉中有指標意義，對於「罷免韓國瑜」部分就先以靜制動，等罷免真正成案，公布投票時程並觀察後再決定下一步。

強強滾張銘誌說，對於韓敗選，他認為，選舉是民主制度，贏就贏輸就輸，他也慢慢看開，雖然現在回歸茶葉行本業，但仍會繼挺韓，他也幾乎每天開直播跟韓粉們閒聊，把粉絲當兄弟姊妹互動聯絡。文山伯張文山也會開直播，以逐漸安撫韓粉情緒為主，等韓國瑜若有進一步動作再說。

杏仁哥吳育全選後也開直播，韓敗選時曾說選後希望大家顧好自己生活，五虎將們也會依照韓的話去做，平常就是宣傳韓市長的正面政績。對於罷韓，但「傾向不理、順其自然」。陳清茂說原本大選期間，固定都有1萬人左右觀看，但選後卻少4千人，但「大家都沒有離開」都已漸漸走出陰霾。

(中時電子報)