小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（14日）財經重點。

【1】16檔跌深股 爆量強彈

鼠年來股價跌不休，伴隨著美股創高，新冠肺炎疫情警報可望漸解除，市場資金聚焦在南亞科（2408）、嘉聯益（6153）等16檔跌深股，13日齊步爆量大漲，展開報復性反彈，且獲得外資買超100～9,000張，兼具技術及籌碼面優勢。

【2】台股超跌！反彈秀未完待續

台股13日在新冠肺炎確診重新定義、國內主計總處下修GDP成長率下，觀望氣氛升溫，加權指數開高走低，隨漲點至尾盤收斂至20點以內、收在11,791點。專家指出，相較美股創新高、陸股已收復失土，台股顯然超跌，反彈之路還沒走完，外資近日開始回補、官股券商也小買，反彈趨勢未變，本周周線可望連二紅。

【3】驚喜！！ 台積電進MSCI伊斯蘭指數

MSCI明晟季度調整結果公布，台股在兩大指數雖遭微幅雙降，證期局13日預估資金會流出約2.87億美元（約新台幣86億元），占外資持有台股市值僅約0.05％。但最大權值股台積電入列伊斯蘭指數成分股，代表未來將有更充沛、多元的國際資金進駐護國神「積」，進一步增添台股吸納國際長線資金的空間。

【4】金管會新規將上路 目標到期保單難再熱賣

已狂賣2,600多億元的目標到期債券基金投資型保單恐怕「到頂了」。保險局副局長王麗惠13日表示，已與壽險業者「達成共識」，新的強化監理措施正在作業中，預計第一季就會上路。即連結保單的目標到期債券基金，投資的債券必須都是BBB+級以上，即都要是投資等級以上，BBB+最多不得占基金淨值的四成。

【5】疫情衝擊！台商客源「被消失」住展風向球續閃藍光

新冠肺炎疫情來勢洶洶，不但全球經濟大震盪，連房市也被嚇到，最新市調顯示，1月房市來人、成交量，明顯呈現「雙降」，尤其往年最被強調的台商客源，今年首度「被消失」，業者通常都會向賞屋客戶強調「最近沒台商來看房子」，以安撫客戶，最新出爐的1月住展風向球，續閃藍光。

(中時電子報)