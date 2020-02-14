元大中國政策性金融債ETF(00871B)2月14日上櫃掛牌交易，該檔債券ETF依規定停徵證券交易稅。

櫃買市場109年2月14日再添一檔債券ETF上櫃掛牌，該檔債券ETF為元大投信所發行之「元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF證券投資信託基金」(00871B)。

櫃買中心表示，配合主管機關分散投資人的規範，新上櫃的債券ETF單一投資人投資比重均已不得超過50%。

(時報資訊)