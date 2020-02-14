《店頭市場》元大中國政策性金融債ETF，今日上櫃 08:192020/02/14 時報資訊 張漢綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 元大中國政策性金融債ETF(00871B)2月14日上櫃掛牌交易，該檔債券ETF依規定停徵證券交易稅。 櫃買市場109年2月14日再添一檔債券ETF上櫃掛牌，該檔債券ETF為元大投信所發行之「元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF證券投資信託基金」(00871B)。 櫃買中心表示，配合主管機關分散投資人的規範，新上櫃的債券ETF單一投資人投資比重均已不得超過50%。 (時報資訊) #ETF #元大 #中國政策性 #金融債 #檔債券 也許您會感興趣 推薦閱讀 抱緊ETF前 不可不知的3大盲點 00:022020/02/12 財經 推展青年志願服務 元大文教基金會 獲頒績優團體 04:102020/02/12 產業特刊 抱對月配息債券ETF 晉升上流 04:102020/02/12 投資理財 馬來西亞槓反ETF 取經台灣 04:102020/02/12 投資理財 金融債、投資債 抗疫優選 04:102020/02/12 投資理財 持續推廣ETF投資 中信投信獲AAM肯定 19:012020/02/12 財經 元大中國政策性金融債ETF 將在2／14上櫃掛牌 15:072020/02/13 財經 元大證投資先生APP 獲數位內容產品獎 17:492020/02/13 財經 元大高信評主權債 控風險、價值高 04:102020/02/14 證券．權證 肺炎疫情添亂 金融債穩中求勝 04:102020/02/14 投資理財 財經熱門新聞 疫情影響半導體業？台積電大陸員工曝現況 - 財經 護國神山穩了！台積電首列全球伊斯蘭指數 - 財經 星宇遭肺炎搞慘了？網1句分析大驚 - 財經 1分鐘讀財經》跟著外資賺！16檔跌深股趁機撿寶 - 財經 4大天王讓美國再偉大 老謝：完成川普競選大夢 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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