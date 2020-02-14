Canon宣布正全力開發新一代全片幅無反光鏡單眼相機EOS R5，並計畫在2020年內陸續推出9款正在開發的RF新鏡頭，全面進化EOS R系統陣容！

Canon表示，目前正在全力開發中的全片幅無反光鏡單眼相機EOS R5，將充分利用EOS R系統之優勢，實現高速連拍和8K錄影，全面拓展影像視覺表現力的無限可能，且EOS R5強化傳輸功能、操作性及可靠性的全方位表現，提高相機工作效率，也將EOS系列「高速、簡單操作、高畫質」的理念提升到更高的水準。

開發中的EOS R5結合Canon多年來於相機開發領域所累積的CMOS影像感測器、影像處理、光學及其它先進技術經驗，EOS R5配備大口徑鏡頭接環、短後對焦距離及相機與鏡頭間的高速數據傳輸系統，EOS R系統在鏡頭設計上自由度更高，成像系統也具備更高的影像畫質與更簡易順暢的操作性。

Canon表示，EOS R5為全片幅無反光鏡EOS R系統的新世代相機，將搭載全新研發的CMOS影像感測器，新開發的CMOS影像感測器在相機使用電子快門下，能以最高每秒20張進行連拍；使用機械快門下，能以每秒12張進行連拍，不但大幅提升了高速連拍的功能，並且增加了拍攝運動賽事及高速移動物體的便利性；EOS R5的8K錄影功能，讓使用者可從影片片段中擷取高解析度的靜態影像，且提供將8K影片轉換為高畫質4K影片的功能。

除了EOS R5，Canon並計畫於2020年推出9款RF鏡頭，包括：RF100-500mm F4.5-7.1L IS USM、增距鏡RF1.4X和RF2X 等。

(時報資訊)