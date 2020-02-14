資深媒體人彭文正對於總統蔡英文的論文們議題從選前追到選後，窮追不捨的毅力讓人佩服，而近日他又在臉書上貼出2016年LSE為蔡英文慶賀當選的貼文，直問這則貼文中怎麼少了「這個字」？

彭文正續打蔡英文的LSE學位問題，先前彭文正在網路節目上指出，總統府提供的蔡英文學生記錄表中，有變造嫌疑；而近日又拿出2016年LSE的貼文，認為LSE僅稱呼蔡英文為「graduate」，並沒有稱呼為「博士」，而「graduate」有畢業、修業、結業等多重意思，質疑LSE是變相表示蔡英文在該校並無畢業！

彭P的毅力讓各方網友佩服得五體投地，他對於蔡英文那紙畢業證書的執著，強到誇張！直呼「還在打論文？見鬼了」、「他那邊還在選前嗎」、「丁守中從11月24中出來了，現在換彭文正困在1月11裡了」、「大家談肺炎，彭P心中只有論文」、「彭P英文小學堂」、「一本論文可以研究到2024」、「他節目還有人看嗎？」

(中時電子報)