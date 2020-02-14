新冠肺炎疫情延燒，陸委會主委陳明通日前以「小明的故事」為由，推動陸配子女來台措施，但一日之後政策大轉彎並遭到撤回。小明爸爸心急如焚，接受訪問希望政府能再考慮政策。不過，身為大陸配偶的網紅「廣告小妹」卻發現眉角之處，直言小明爸爸藉口一堆，就是不願承認「北京戶口好處多」。

為了解決受困在境外陸配在台生活的陸籍子女，陸委會日前宣布放寬條件，讓一些陸配子女可入境，但衛福部長陳時中宣布，撤回所有對陸配子女的管制措施，不具我國國籍的陸配子女，仍滯留在中港澳者，不同意入境。

對此，小明爸爸非常著急，接受《東森新聞》採訪時表示，他當初沒考慮身份是哪邊較好，只是因為長時間都在北京生活，才讓孩子辦理戶籍，並計畫等孩子國小畢業，就回台灣生活。而且他也不想像黃安一樣，濫用台灣的資源。

不過，廣告小妹一看到關鍵字就知道眉角在哪裡。廣告小妹於臉書發文指出，基於同為同胞加上小明是個孩子，她不想為難誰，所以她保持安靜。但她想請小明爸自重，一個理由要靠更多理由來圓。小明媽是北京人，取得中華民國身份證的前提是放棄中國籍。中國籍不可惜，可惜的是北京戶口。「偶上海戶口，偶懂的」！

廣告小妹更指出這張戶籍的好用之處，「一張北京戶口意味著什麼，你我心知肚明。教育費、醫療費，都看戶口簿啊！另外，在祖國繼承房產、遺產也需要一本紅色護照啊....... 扯什麼黃安呢」。

廣告小妹直言，她支持撤僑要考量到台灣籍配偶和子女。但是小明的所在地是北京，全中國醫療最靠譜的城市之一。請不要拿小明跟武漢包機相較，拜託。她同情小明被迫與父母分離，可她無法認同小明爸的藉口一堆就是不願承認「北京戶口好處多」。

廣告小妹戲言，幾個朋友忍不住私下來問北京戶口和上海戶口到底有多好用。她想了想：「憑著北和上的戶口去相親，可以挑長得最帥的外地男人！咱還能天天換帥哥，反正祖國人口多換不完的。乾隆後宮佳麗三千，本宮後宮陣容百萬起跳啊！」

廣告小妹網頁。（摘自廣告小妹臉書）

(中時電子報)