新冠肺炎疫情持續延燒，許多大陸境內的工廠都因實施「封城」措施，導致延後開工，甚至連開工時間也都不能明確確定。對此印度製藥巨頭西普拉（Cipla）警告，全球製藥廠面臨原料供應短缺的危機，如果大陸原料中斷供應，業界恐怕面臨停產。

根據英國《金融時報》報導，大陸為全球製藥供應鏈之一，提供包括抗生素、糖尿病用藥、止痛藥、抗愛滋病毒療法等的關鍵原料，甚至據分析指出，印度高達70%的製藥原料倚賴大陸進口，若大陸工廠遲遲未開工，恐怕不只印度，全球將迎來下一波危機。

印度製藥巨頭西普拉（Cipla）表示，如果大陸不快點恢復原料生產，那麼大多數製藥廠的原料庫存將在本月底耗盡，若大陸持續停工到2月底或更之後，供應鏈將會有巨大的影響。他指出，由於疫情關係已讓部分業者有預期的心理，因此開始囤積，並已有人開始拉抬價格，最後一定會造成大家因恐慌買不到藥，而開始搶購藥品，最終導致藥價上漲。

不過其他藥廠方面則否認原料短缺的可能性，短期之內不會市場不會有影響、受到衝擊，但也會嚴加觀察，避免哄抬價格、搶購的情形發生。

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(中時電子報)