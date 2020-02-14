中國新型冠狀病毒疫情的新增確診和死亡人數激增，以及企業財報喜憂參半，由科技股帶頭下挫，周四美股三大指數收低，失守前一日創下的歷史收盤新高。

周四收盤，道瓊工業指數跌128.11點或0.43%，為29,423.31點。標普500指數跌5.51點或0.16%，為3,373.94點。那斯達克指數跌13.99點或0.14%，為9,711.97點。

標普500指數11大類股中有7類收跌，以工業股跌幅最大。公用事業和必需消費品類股等防禦性股票，表現相對強勢。

思科預估本季營收最多將減少3.5%，股價應聲下挫5.2%。特斯拉上漲4.8%，該公司宣布擬發行股票籌集20億美元資金。阿里巴巴警告在中國肆虐的新型冠狀病毒疫情將打擊營收表現，股價收跌1.8%。包裝食品大廠卡夫亨氏上季營收不及市場預期，並計入一筆6.66億美元費用，股價重挫7.6%。數據儲存設備公司NetApp Inc本季獲利預測不如市場預期，股價大跌9.3%。

(時報資訊)