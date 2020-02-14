台中市泰安櫻花季將於15日舉行，目前開花1成多，預估活動登場時將達2成。（陳淑娥攝）

台中市泰安櫻花季還沒起跑，吸引迫不及待的遊客搶先造訪，派出所旁停車場停滿了車輛。（陳淑娥攝）

台中市泰安櫻花季將於15日登場，已吸引不少遊客造訪爭睹，泰安派出所所長張智賢表示，櫻花目前約開花1成多，預估活動起跑日開花達2成，也有夜櫻可賞，別有一番浪漫氣息，由於今年沒有接駁車，屆時將實施人車分流籲大眾配合。

泰安派出所近年來，因落羽松景點及櫻花盛開聲名遠播，已列入全國前幾大櫻花盛開指標景點，上百棵八重櫻，是遊客每年必訪景點，今年櫻花季將於15日熱鬧登場，3月1日結束，為期16天。

張智賢指出，派出所每天接獲5、60通電話，民眾開頭就問「櫻花開了沒？」雖然櫻花季還沒登場，但已吸引許多迫不及待遊客一睹櫻花風采，平日每天約有500多人造訪，目前開花約1成多，預估櫻花季登場時開花可達2成多。

泰安里長江慶南表示，為讓遠道而來的遊客有著另類賞櫻感受，特地在櫻花樹底下裝設探照燈，在夜間點燈，從晚上6點開放至11時，將讓櫻迷驚呼連連、讚聲不絕。

張智賢指出，由於今年活動期間沒有接駁車，將在安眉路進行人車分流，規畫行人徒步區，禁止汽車進入，出去則不受限；汽車則必須從安眉路左轉福安路、右轉重劃東路走堤防路，再轉入安眉路，遊客可將車輛停放在私人停車場，或附近自行尋找停車位，派出所旁的停車場因辦活動需要，屆時不開放民眾停放。

(中時 )