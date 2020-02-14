汪小菲曬青澀嫩照。（圖／翻攝自汪小菲微博）

汪小菲發文抱怨大S。（圖／翻攝自汪小菲微博）

汪小菲回覆網友。（圖／翻攝自汪小菲微博）

38歲汪小菲和大S結婚10年，育有一子一女，今(14日)逢西洋情人節，凌晨汪小菲分享多張私房照片祝網友情人節快樂，自嘲連10多年前的照片都挖出來獻寶，話鋒一轉他笑說自己的社群網站有個特點，不認識的人點讚多、評論多，「就是看不見老婆的讚」，偷偷抱怨老婆讓網友笑翻。

汪小菲今凌晨寫下：「我的博客有一個特點，就是不認識的點讚開心，評論一大堆。就是看不見老婆的讚。」暗自抱怨老婆都不來他部落格點讚，引來網友留言說：「你老婆的讚都在木村拓哉那邊」、「沒事兒，工藤靜香大概也不給木村拓哉點讚」、「姐夫這是在撒嬌？」。

稍後，汪小菲又曬出多張私照祝大家情人節快樂，還難得分享自己約20歲時的青澀照片，可見他頂著一頭咖啡色金髮，穿著白色T恤，露出手臂肌肉，大展男人味，網友再虧：「哈哈哈跟木村拓哉較上勁了」、「吃醋啊哈哈哈哈哈酸死我了」、「喝多了？你沒有他的中長髮」，汪小菲回：「短髮才烘托氣質」。

(中時電子報)