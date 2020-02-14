台中地檢署檢察官陳隆翔任職彰化地檢署時，因偵辦中華民國曲棍球協會詐領補助款，被監委高涌誠等人提案後遭彈劾；陳聲請公開審理，今天下午司法院職務法庭由法官蕭惠芳進行準備程序，陳隆翔將當庭對決監察院代表，為自己清白辯駁。
前立委段宜康6年前在彰化縣長候選人魏明谷的造勢場上，指控國民黨的林滄敏擔任中華民國曲棍球協會理事長詐領補助款，段宜康還嗆聲如果說法不實就吞曲棍球，之後檢察官陳隆翔承辦此案，認定林滄敏未涉案，事後遭監院彈劾送交職務法庭。
監察院彈劾陳隆翔後引發反彈聲浪，由中檢檢察官林俊杰發起的「捍衛司法尊嚴」連署行動，連署人數2天達1624人，其中檢察官就高達864人，接近全台檢察官的2／3。
事後，陳隆翔也在「檢察官論壇」PO文，指稱他第一次被監委約詢時，監委就嗆說要彈劾他來重啟偵查，他會好好準備在職務法庭的這一仗。
(中時 )
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