高市消防局鳳祥分隊水箱車昨（13）晚10時執勤途中，不慎遭拖板車攔腰撞上，嚴重90度翻覆，釀成車內5名消防弟兄1死4輕重傷，其中54歲小隊長馮永昌不幸身亡，消息傳出後，打火弟兄不捨，紛紛在臉書留言祝他一路好走，並稱他是「永遠救難英雄」。

不幸因公殉職的馮永昌為警專138期、民國81年畢業，是在地高雄人，任職消防員已有近28年資歷，平時熱心助人，與同事感情相當好，就到高雄縣消防隊服務已27年，曾參與八八風災、八一氣爆，高雄許多重大救災幾乎都可以看見他的身影。

高市鳳祥分隊水箱車13日晚間執勤遭拖板車攔腰撞上，釀成消防員1死4人輕重傷意外。（高市消防局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市鳳祥分隊水箱車13日晚間執勤遭拖板車攔腰撞上，釀成消防員1死4人輕重傷意外。（高市消防局提供／柯宗緯高雄傳真）

隊上同仁獲悉小隊長死訊，相當遺憾，並透露他已經可以申請退休，但還不想這麼早退，無奈勤於本分卻不幸意外喪命。

馮永昌原本只有專科畢業，後來為了當兒女榜樣，在職期間邊工作邊進修，努力修得大仁科技大學觀光休閒管理系學士學位，還經常鼓勵學弟唸書考試，才有機會升遷出頭天，如今他的1對兒女都已大學畢業。

鳳翔分隊另4名受傷弟兄賴統生腳部骨折、意識昏迷，正在高雄長庚醫院搶救中；分隊長曾柏雄雙腿骨折、臉部撕裂傷、意識清楚，送往高雄國軍總醫院治療；駕駛芶玉錦多處撕裂傷、意識清楚，送往小港醫院；隊員郭峻嘉多處擦傷、意識清楚，送往高雄國軍總醫院治療。

(中時電子報)