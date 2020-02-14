大陸新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）全球肆虐，雖然台灣國內目前邊境管制與感染管控，都在政府的掌握中，但民眾的恐慌心理依舊無法平復，導致衍生搶購口罩、消毒液與日用品等消費亂象。知名眼科女醫師黃宥嘉，在談話性節目中表示，傳染病防疫是一件極度考驗人性的事，尤其看到國內民眾瘋搶口罩，藝人罵政府「狗官」等事件，讓她憂心，台灣民眾在還沒成為病人前，精神壓力已經爆發，是精神快要崩潰的前兆。

黃宥嘉在《新聞挖挖哇》節目中受訪時表示，雖然她是眼科醫師，感覺科別與這次新冠肺炎疫情沒什麼關係。但她提到，眼科醫師在看診時，常常必須與患者有低於20公分的近距離接觸，面對這次的疫情，眼科醫師們也都人人自危，努力做好防護措施。

而面對這波傳染病疫情，黃宥嘉從臨床觀察，認為我們最近常常在討論「防疫」，重點都放在，如何讓自己不要成為那位被感染的人，但卻很少人去關心已被感染的患者心境。她提到，多數已經生病的患者，最喜歡透過「抱怨」，去宣洩生病的苦悶與壓力，她相信目前武漢地區的感染者，很多人內心是極度壓抑、痛苦的，但對外卻無法抱怨政府、抱怨社會資源不足。

而反觀國內民眾，黃宥嘉觀察，從大家對於口罩分配的疑慮與爭執、藝人罵政府等行為，讓她憂心，台灣民眾快陷入一種精神崩潰的前兆。黃宥嘉認為，民眾與其因為擔心而互相質疑、謾罵，應該這時候要做好勤洗手等對自我衛生要求的工作，不但平常生活要注意衛生、防疫期間更應該嚴格落實。

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(中時電子報)