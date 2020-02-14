北市信義區吳興街12日下午發生鬥毆事件，一名25歲郭姓男子帶著槍到現場叫囂，結果改造手槍掉到地上，被路過民眾發現報警處理。警方進一步調查，發現這名郭男竟是《海波浪》主唱郭桂彬的兒子；郭桂彬知道此事後自責在臉書寫下，「養不教父之過。」

警方調查，郭桂彬的兒子原本在家，聽聞許姓友人停車時擋到鄭姓男子家門口，因此被嗆聲，立刻帶著槍去助陣，並把槍藏在腰間；抵達現場後，雙方爆發激烈衝突，互相嗆聲的聲音引起鄰居關注，結果毆打鄭男的過程中，動作太大導致槍枝掉到地上。

路過民眾發現後，嚇得趕緊報警。警方到場後找不到槍枝，經調閱監視器發現，郭桂彬兒子竟狡猾的將槍藏於機車置物櫃，除了查獲槍枝外，還有安非他命等毒品，訊後依違反槍砲法、傷害、聚眾鬥毆、毒品等罪移送法辦。

而郭桂彬得知兒子闖禍的消息後，自責又羞愧地在臉書寫下，「養不教父之過。」其他親友則在下方留言安慰，「為人父母永遠放不下，只能盡量看開一點；時代不同，生養是父母的職務，而教卻已經不是誰的過了。」

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(中時電子報)