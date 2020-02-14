身為今年全明星賽「遺珠之憾」的太陽射手戴文布克，如今總算嘗到入選全明星賽甜美滋味！隨著拓荒者後衛利拉德前役腹股溝拉傷，且公開建議NBA總裁席爾佛該找布克取代自己全明星賽與三分球大賽的出場位置，席爾佛真的聽到了。

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞14日爆料，席爾佛確定選擇布克取代利拉德在全明星賽與三分球大賽的位置，這將是布克生涯首次打全明星賽，且加入詹姆斯隊，布克本季場均26.4分、6.3助攻與4.2籃板，表現確實夠資格入選。

利拉德昨在比賽中不慎拉傷腹股溝，賽後隨即公開點名，希望布克可以取代自己在全明星賽的位置，更強調，「布克是我個人最喜歡的球員，每當我有機會可以觀看太陽隊比賽，我絕對不會錯過觀看的機會。」可見利拉德多麼欣賞布克。

儘管因傷退出全明星賽，可是利拉德並未放棄自己在全明星周末展現歌藝的機會，他之前曾表示，「能在全明星周末現身，不僅因為場上表現，也能在籃球以外領域獲得認可感覺太棒了，感覺像是入選兩次全明星賽，我很榮幸且高興。」

(中時 )