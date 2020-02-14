強強聯手！財團法人中衛發展中心13日與日本豐田工程技術株式會社（TEC）簽署合作備忘錄（MOU），由中衛總經理朱興華，與TEC會長堀切俊雄，共同簽署，雙方將攜手合作，組成更強大的跨國團隊，一同推動世界最強生產方式-「全方位」TPS（豐田生產系統）。

朱興華表示，中衛以前輔導TPS，只談「品質、成本及交期」（QCD），但豐田這次整合彈性、精實力、數位力，及創新力等要素，成為世界最強生產方式的「全方位」TPS。

中衛在中部有很多輔導體系重點產業，包括手工具、工具機、衛浴、航太業及自行車，北部有車輛電子及南部的螺絲螺帽等聚落，未來都可能都是「全方位」TPS推動的對象。

據了解，TEC是由豐田汽車工作35年以上優秀顧問所組成；在豐田文化為基礎上，改善原先TPS，推動全方位TPS，更能切合企業實質需求。堀切俊雄會長自公司成立以來，指導美國航太業、日本製造業、中國電子業及汽車業等實行全方位TPS。

堀切俊雄透露，他在豐田汽車工作長達36年，也曾在台灣國瑞汽車待過3年半，之後他獨自出來，到美國、大陸及俄羅斯，做廠商輔導，都運用過去在豐田與國瑞汽車的各項經驗，為客戶做輔導，輔導中，他感受到豐田生產系統（TPS），是最優秀的生產方式。

不過，堀切俊雄認為，TPS剛開始，先在工廠端做輔導，但之後發現還是不夠，還要針對廠商在經營、營運及管理層面，做整體性輔導，效益才會是最大的。後來，他們才建立「全方位」TPS。為讓TMS＆TPS，能獲得檢定審核的認同，後來他們也成立TMS＆TPS檢定協會。

朱興華指出，由漢翔及台灣區航太公會共同發起的「台灣航太產業A-Team 4.0」聯盟廠商，也被列為「全方位」TPS的輔導對象。

中衛執行「全方位」TPS，將從製造業做起，包括漢翔、工具機的台中精機、自行車業二階供應商（Tier 2），及國內產業機械，都列為輔導對象。

面對中美貿易戰，有些台商在大陸供應鏈，勢必要搬回來台灣。例如，電子及汽車產業，現在很多都在大陸進行組裝，不過，從大陸出口至美國的最高關稅將被課徵25％，加上最近新冠肺炎疫情爆發，很多台商在大陸供應鏈，都希望回台建立新的供應鏈。

尤其，台灣零組件供應很強，只是過去組裝廠因考量人力成本，才跑到大陸組裝，未來將被列為推動全方位TPS的重點對象。

(工商 )