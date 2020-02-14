設備廠旭東機械（4537）公布1月營收為0.79億元，年減77.27％，主要是因為農曆年工作天數減少、行業特性營收認列時點以及武漢肺炎造成中國延後開工，設備無法出貨所致。

這次受新冠肺炎影響，中國仍有許多地方尚未復工，導致旭東設備無法出貨，而公司位於昆山的工廠已被核准復工，後續可望陸續恢復出貨。

根據中華開發所作的研究報告顯示，雖然這次疫情造成面板廠與部分零組件供應鏈缺工與斷鏈，但只是暫時的狀況。2020～2021年面板的全球產能成長率約有7％～8％，預估到2024年大陸陸7代以上面板廠產能全球市佔率更有機會攀升至68％。全球OLED產值也將從2018年的240億美元成長至2026年的560億美元，2018～2026年年複合成長率約11.17％。法人表示，旭東在短期內營收表現會受到影響，長期看來營運動能仍值得期待。

旭東可提供整線TFT LCD實裝全自動生產線設備，具有一站式整合服務優勢，跟全球面板大廠幾乎都有合作，包括友達、群創、大陸面板廠，均有導入旭東的製造設備。面板設備中，又以AOI（自動光學檢查）為旭東之強項，為達到製程良率提升的目的，AOI須做到即時瑕疵自動分類、自動線寬量測、瑕疵資料庫自動統計比對的功能，最後再將玻璃卸載。比對速度及檢出處理速度將影響生產成本，旭東持續提升解析度及資料處理速度，協助客戶降低生產成本。旭東對研發費用之投入仍不遺餘力，每年投入的研發費用，平均達營業額10％以上。

(工商 )