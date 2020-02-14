對於未入我國籍的受困境外陸配子女禁止來台政策，國民黨立委陳以信指出，防疫當前，疫情中心指揮官陳時中的辛勞，大家都看在眼裡，人民一定會支持政府嚴格邊境管制，但因防疫來自人性，做法更不能忘記人性。台灣防疫能量雖有限，但陸配子女、外配子女、外籍配偶此時能不能來台，並非只是防疫問題，還有遵守國際條約的義務，政府兩者必須同時兼顧。

陳以信也點行政院兒福小組召集人、政務委員林萬億，應依法立即召開兒福小組會議，解決政府可能面臨違約違法的緊急問題。

陳以信說，《聯合國兒童權利公約》規定兒童有不與父母分離之權利，第9條第一項明文：「締約國應確保不違背兒童父母的意願而使兒童與父母分離。」並規定政府有讓兒童與父母入出境以便家庭團聚的義務，第10條明文：「兒童或其父母為團聚而請求進入或離開締約國時，締約國應依照第9條第一項之義務以積極、人道與迅速之方式處理之。」

他說，我國雖不是該公約締約國，卻在2014年11月透過制訂國內法，主動在台灣實施《兒童權利公約》，依據現行《兒童權利公約施行法》第2條規定：「公約所揭示保障及促進兒童及少年權利之規定，具有國內法律之效力。」第4條：「各級政府機關行使職權，應符合公約有關兒童及少年權利保障之規定。」當時這是劃時代的進步立法，現在卻成為考驗台灣能否真正遵守公約精神的重要時刻。

陳以信說，該法第6條進而規定，如有「涉及違反公約之申訴」，應由行政院「兒童及少年福利與權益推動小組」召開會議處理。換言之，當前問題該出面解決的人，不是陳明通，不是陳時中，而是政務委員林萬億。因為林政委就是目前行政院兒福小組的召集人，他應該依法立即召開兒福小組會議，解決政府可能面臨違約違法的緊急問題。

陳以信說，因國會尚未開議，目前無法緊急質詢行政院，仍籲請行政院及相關單位儘速依法處理，否則國會開議後總質詢時，他第一個要問蘇貞昌院長的就是這一題：「當前行政院的防疫措施是否違反《聯合國兒童權利公約》與我國現行《兒童福利公約施行法》？」

(中時 )